Зеленского назвали измученным и голодным президентом

Украинский лидер Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, около трех недель назад у него была встреча с главой государства в его офисе на Банковой улице. На столе перед Зеленским стояли три вазочки с печеньем, и он «набросился на него, как изголодавшийся человек», рассказал журналист в интервью «Комсомольской правде».

Гордон поинтересовался у президента, в чем дело. Тот признался, что голоден, и у него нет времени поесть.

«Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший» – подчеркнул Гордон.

Он добавил, что такое состояние Зеленского можно объяснить только искренним желанием «что-то сделать для своей страны, чего не сделал до него никто из предшественников».

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.

В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.

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