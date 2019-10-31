Физиогномист сравнила мешки под глазами Зеленского и Порошенко

Выражение лица президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о сильной усталости, заявила психолог и физиогномист Светлана Филатова.

«Он очень устал. Мешки под глазами образовались. Эмоции печали. Раньше он был жизнерадостный такой, всегда улыбка на лице была. Сейчас же он очень озабочен, озадачен и такая грусть на лице, усталость, глаза запали... Ужасно смотреть на него», – заявила специалист в эфире НСН.

Она отметила, что такие же проявления утомленности были и у предшественника Зеленского Петра Порошенко.

«Возможно это мое личное мнение, но если эмоции на лице выражают печаль, грусть, подавленность, то, конечно же, это говорит о том, что человек о чем-то жалеет, что его жизнь стала хуже, чем раньше. Если посмотреть фотографии Зеленского до того, как он ввязался в этом дело, и после, то все видно на лице. И то же самое, кстати, наблюдалось у Порошенко», – пояснила Филатова.

Она добавила, что у экс-президента под конец срока образовались «жуткие мешки» под глазами.

«Причем они круговые – это самый плохой вариант. Это говорит о том, что он уже даже не может бороться, настолько он устал. И у Зеленского то же самое намечается. Он уже очень сильно устал. Видна безнадега в его выражении лица», – заключила физиогномист.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес и устает от него.