На Украине решили ликвидировать более трети госпредприятий

Украинские власти планируют ликвидировать более трети государственных предприятий «за ненадобностью», заявил министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

«Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне «Укрспирт» есть такие заводы», – сказал он в интервью изданию «Цензор.нет».

По словам чиновника, на Украине находится более 3 тыс. госпредприятий. Милованов отметил, что стране такое количество ненужно.

Остальные предприятия поделят на две категории – меньшую часть отнесут к стратегическим и оставят стране, а остальные приватизируют.

Чиновник добавил, что списки государственных предприятий будут согласовывать, и выяснять, зачем определенные активы нужны центральным органам власти.

По его словам, государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром».

«Государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», – сказал он.

Ранее на Украине анонсировали частичную приватизацию «Укрзализныци» и «Укрпочты». Правительство Украины попытается привлечь инвестиции посредством продажи части акций компаний.

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