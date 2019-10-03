На Украине анонсировали частичную приватизацию железных дорог и почты

Украинское правительство попытается привлечь инвестиции на развитие «Укрзализныци» и «Укрпочты» посредством продажи части акций компаний, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Сегодня Верховная рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов», – напомнил Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, из перечня объектов исключили «Укрпочту» и «Укрзализныцю». Министр предположил, что после приватизации почта сможет успешно развивать бизнес в сфере электронной торговли и финансовых услуг.

«Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия», – отметил он.

При этом министр заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

«Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций», – считает он.

Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализныци» практически уничтожит систему железнодорожного транспорта на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кому достанется украинская земля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД