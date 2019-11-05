Журналистка подала в суд на Трампа за «эмоциональную боль и страдания»

Журналистка Джин Кэрролл подала в суд на президента США Дональда Трампа, которого прежде обвинила в попытке изнасилования.

Кэрролл обвинила Трампа в попытке изнасилования, которая, по словам журналистки, произошла более 20 лет назад. Трамп в ответ связал нападки на него с попыткой Кэрролл продать ее книгу, в которой и сообщается о домогательствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

По словам Кэрролл, Трамп сознательно делал «ложные заявления», которые нанесли ей «эмоциональную боль и страдания, навредили репутации и нанесли существенный профессиональный ущерб».

Она требует, чтобы Трамп отказался от своих слов. Кроме того, журналистка хочет получить компенсацию.

Кэрролл сказала, что «не может призвать Дональда Трампа к ответственности за то, что он изнасиловал ее», но она в интересах каждой женщины, которая подвергалась домогательствам, намерена «потребовать ответа за ложь».

В Белом доме заявили, что книга, видимо, «не принесла какого-то дохода», поэтому Кэрролл «пытается заработать другим способом».

Напомним, Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах. СМИ указывали, что Трамп на выборах 2020 года может лишиться поддержки белых женщин, которые помогли ему получить президентство в 2016 году.