Путин приехал в «Зарядье» на концерт симфонического оркестра Гергиева

Глава российского государства Владимир Путин приехал в концертный зал московского парка «Зарядье» на концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В концерте участвуют лауреаты Международного конкурса им. Чайковского, передает РИА «Новости».

Концерт проводится в рамках первого Международного фестиваля «Зарядье».

В концерте участвует пианист Денис Мацуев.

Исполняются произведения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.