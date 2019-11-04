День народного единства начали отмечать в России

В День народного единства по всей России пройдут патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.

Президент Владимир Путин по сложившейся традиции 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения также примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций. Затем Путин посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в выставочном зале «Манеж» в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Кроме того, в понедельник на торжественном приеме в Кремле глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Вечером 4 ноября в зале «Зарядье» Путин посетит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса им. Чайковского.

В Москве День народного единства начали отмечать еще в субботу, когда открылся одноименный фестиваль. Его гости могут побывать на иммерсивных спектаклях, бесплатных экскурсиях, кулинарных и ремесленных мастер-классах, проходящих на девяти столичных площадках. Посетителей московских парков в понедельник ждут концерты фолк-музыки, подвижные игры, разнообразные мастер-классы, а также квесты и флешмобы. В саду «Эрмитаж» пройдет мастер-класс по созданию образов с изображением элементов народного костюма и рассказ об играх разных эпох, в парке «Зарядье» в холле Медиацентра и «Заповедном посольстве» посетители поучаствуют в эстафетах и хороводах. В Сокольниках будет представлена фольклорная программа от театра «Держава», в ходе которой гости узнают, как звучат русские трещотки, ложки, бубны и свирели. Свои выступления также подготовили коллективы из Бурятии, Калмыкии и Кавказа.

Около 200 праздничных мероприятий проведут во всех регионах страны активисты Общероссийского народного фронта. Ожидается, что в патриотических акциях – тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах, спортивных состязаниях – примут участие порядка 160 тыс. человек, передает ТАСС.

В частности, в Ставрополье «фронтовики» присоединятся к челленджу «Удивительная Россия», чтобы рассказать об интересных местах своего края. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Ивановской области проведут викторину на тему истории России на площадях Пушкина и Ленина областного центра. Случайные прохожие за оригинальные, интересные и полные ответы получат поощрительные призы: значки, блокноты, ручки. Смоленская команда «Молодежки ОНФ» приглашает земляков на квест «Объединение». Участников ждут головоломки и загадки в городском саду имени Глинки. Подключиться к прохождению квеста смогут и юные жители Курска. Для них активисты ОНФ организуют интерактивную игру, посвященную традициям народов, проживающих в Курской области. Место проведения акции – Театральная площадь на улице Ленина.

Владимирская команда «Молодежки ОНФ» на акции «Игры народов мира» познакомит жителей и гостей областного центра с национальными развлечениями. К участию в мероприятии, которое состоится 4 ноября на площади Победы, организаторы хотят привлечь не менее 200 человек. Массовую акцию запланировали и брянские общественники, которые проведут танцевальный флешмоб в детском оздоровительном центре «Деснянка» в Жуковке. Тульские активисты ОНФ на межрегиональном фестивале национальных культур «Страна в миниатюре» организуют в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля флешмоб «Ретро-почта». На открытках с изображением национальных костюмов участники фестиваля напишут свои пожелания представителям других национальностей, а общественники выступят в роли почтальонов.

Активисты ОНФ в Ненецком автономном округе проведут праздничный день под куполом чума в семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера «ВЫ», куда пригласят представителей разных диаспор. Участники акции «Наш дом Арктика» проведут кулинарные мастер-классы по изготовлению традиционных блюд своих народов, расскажут об особенностях национальных культур и исполнят песни на разных языках. Похожее мероприятие состоится в семейно-досуговом центре «Гармония» в удмуртском селе Малая Пурга, где по инициативе ОНФ пройдет гастрономический фестиваль блюд народов Удмуртии с мастер-классами, конкурсами и кулинарными поединками.

Тематике здорового образа жизни посвятят основное событие ко Дню народного единства в Приморье: на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль спорта и боевых искусств народов России. Участниками праздника станут известные приморские спортсмены, среди которых призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров.

Гастрономический акцент будет превалировать на праздновании Дня народного единства в Нижнем Новгороде. На центральной площади города – площади Минина и Пожарского – в рамках фестиваля «Кухни народов России» будут развернуты мобильные кухни и кофейни, где жители смогут попробовать, например, традиционный бурятский суп с лапшой и мясом шулэн, осетинский суп на говяжьем бульоне – лыжву, а также узнать, чем уха из волжской рыбы отличается от карельского блюда лохикейто. Также большая команда шеф-поваров организует флешмоб, в рамках которого представители народов России скажут «Добро пожаловать!» и «Приятного аппетита!» на родных языках и представят знаковые продукты своих регионов, отметили в пресс-службе правительства области.

В Симферополе в рамках Дня народного единства и в связи с 5-й годовщиной Общекрымского референдума 2014 года, пройдет фестиваль кузнечного мастерства. По информации организаторов, публике представят стилизованную карту России из сегментов, сделанных кузнецами из 85 регионов страны и декорированных визитной карточкой каждого из субъектов. Центром народных гуляний в Волгограде 4 ноября станет площадка перед интерактивным музеем «Россия – моя история» вблизи Центральной набережной Волги. Здесь пройдет большая концертная программа, на которой, в частности, воспитанники местной школы кавказских танцев станцуют лезгинку, традиционно участие в представлении примут волгоградские коллективы казачьей песни и пляски.

В Санкт-Петербурге одной из основных площадок празднования станет большой концертный зал (БКЗ) «Октябрьский» и территория рядом с ним. На Фестивале обычаев и традиций народов России у БКЗ зрители увидят выступления дагестанского танцевального ансамбля. Карельской фолк-группы, хора русской песни, а также смогут попробовать традиционную выпечку разных национальных кухонь. Программу продолжит концерт на сцене «Октябрьского» с участием заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, солистки молодежной труппы Большого театра Аллы Петровой, солистов петербургского Театра музыкальной комедии Веры Свешниковой и Игорь Кроля, а также популярных групп «Марсель» и IOWA. В центре «Россия – моя история» посетители смогут побывать на шоу военных оркестров с участием победителей международного фестиваля «Спасская башня».

День народного единства был включен в праздничный календарь 13 лет назад в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.