Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День народного единства посетили в Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

На выставке президента и предстоятеля РПЦ сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре, передает ТАСС.

Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.

По традиции на выставку в Манеже специально привезли реликвию: в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты «Царевна» императрицы Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте «Штандарт» Николая II. С начала 30-х годов ХХ века образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.

Перед осмотром экспозиции Путин и патриарх Кирилл подошли к иконе, затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен подо Ржевом на месте боев 1942-1943 годов в память обо всех солдатах ВОВ. Как рассказал президенту Мединский, на поле, где планируется установить мемориал, погибли порядка 60 тыс. человек, до сих ведутся раскопки, и останки порядка 500 человек там находят каждый год.

Путин также ознакомился с полотнами, представленными в залах Манежа в рамках выставки. Особое внимание президента министр обратил на картину Аркадия Пластова «Фашист пролетел», «Фронтовую дорогу» Юрия Пименова, портрет героя СССР Александра Осипенко кисти Петра Кончаловского, пейзажную композицию «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» художника Александра Дейнека, бронзовую скульптуру Евгения Вучетича «Последний бой генерала Ефремова», которая хранится в Третьяковской галерее.

«Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже», – рассказал президенту и патриарху Мединский.

Ранее Путин направил приветствие участникам выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», отметив, что экспонаты выставки служат сбережению памяти о мужестве и стойкости. Организаторы экспозиции считают, что выставку могут посетить более 2 млн человек.