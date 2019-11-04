Путин высоко оценил выставку «Память поколений» в Манеже

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», отметив, что экспонаты выставки служат сбережению памяти о мужестве и стойкости.

«Представленные на Выставке живописные полотна, скульптуры, кадры кинохроники, фотографии имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность. Служат сбережению памяти о беспримерном мужестве и стойкости наших отцов и дедов, патриотическому воспитанию молодежи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент отметил, что впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечатляющее количество талантливых произведений, созданных как свидетелями и участниками тех героических событий, так и послевоенным поколением.

«Уверен, что подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет вдохновлять нас, являться неисчерпаемым источником творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто только начинает свой путь в искусстве», – добавил Путин.

Художественная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» открылась в понедельник в столичном Манеже. Ожидается, что президент 4 ноября посетит выставку.

Выставка стала продолжением проекта «Россия – моя история». В московский Манеж привезли 150 картин, многие из которых пылились в запасниках провинциальных музеев, а некоторые – отреставрировали специально для этого события. Выставка устроена хронологически: 15 залов, в которых показаны все этапы войны и ее осмысления. Организаторы экспозиции считают, что выставку могут посетить более 2 млн человек.