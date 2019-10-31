Организаторы выставки «Православная Русь» ожидают больше 2 млн посетителей

Организаторы экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» на форуме «Православная Русь – ко Дню народного единства» сообщили, что выставку могут посетить более 2 млн человек.

«В прошлом году в общей сложности во всех городах выставку посетило около 2 млн человек. В этом году выставка продлится дольше и, возможно, охватит больше городов», – сказал директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов в четверг на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

На выставке будет представлено 150 работ из 34 городов России. В «Манеже» был сооружен специальный климатический купол для обеспечения сохранности картин. Организаторы отмечают, что для того, чтобы познакомиться с этими произведениями за пределами выставки, любителям искусства пришлось бы проехать 85 тыс. километров и потратить на это порядка 160 тыс. рублей.

Экспозиция начнет свое путешествие по стране с центрального выставочного зала «Манеж», где она будет работать с 4 ноября по 8 декабря. Далее экспонаты побывают не менее, чем в восьми городах России, от Калининграда до Владивостока. На выставку будет принесена икона святителя Николая из Богоявленского собора Петербурга, перед которой в дни блокады молился будущий патриарх Алексий I, не покинувший город.

Выставке присвоен возрастной гриф 6+. Для детей предусмотрены экскурсии. Аудиогид будет предоставлен бесплатно.