Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, порывистый ветер, сообщают синоптики.

В Московском регионе днем будет облачно, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 7–9 градусов тепла, по области температура составит от 5 до 10 градусов.

В Москве и Подмосковье в понедельник действует желтый уровень опасности в связи с сильным ветром, передает ТАСС.

В ночь на вторник характер погоды и температура не изменятся. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба.