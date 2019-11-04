Климкин предложил построить на Украине государство назло Путину и Трампу

Бывший руководитель украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину.

Климкин в Facebook напомнил о слухах, согласно которым «Путин на встрече с Бушем» якобы утверждал, что «Украина – это не страна». По сообщениям СМИ, «так как будто мог говорить и Трамп», отметил Климкин. Бывший министр заявил, что не знает, являются ли сообщения о взглядах Трампа «правдой».

«Пусть они в нас не верят, каждый по-своему. Главное – чтобы мы поверили в себя», – считает Климкин.

Он предложил «построить державу назло всем, кто не верит» в Украину, передает РИА «Новости».

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс утверждал, что Путин в 2008 году на заседании Совета Россия – НАТО якобы называл Украину «искусственным образованием» и «ошибкой истории».

Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома утверждает, что Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД