Глава МИД Литвы: Путин называл Украину «ошибкой истории»

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что президент России Владимир Путин в 2008 году на заседании совета НАТО-Россия якобы называл Украину «искусственным образованием» и «ошибкой истории».

Линкявичюс, выступая в дискуссии «Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы», сначала вспомнил о саммите НАТО в Бухаресте, проходившего в 2008 году, передает УНИАН.

На нем группа стран, включая Литву, отстаивали позицию Украины и Грузии по предоставлению плана действий о включении в НАТО.

«Но другие сказали, что мы не можем это сделать, потому что это очень провокационно. Мы спровоцируем оппонентов, и особенно Россию, и это будет большой проблемой», – сказал глава МИД Литвы.

«Также это напоминает мне о встрече Совета НАТО-Россия в 2008 году. Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: «с кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально». И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?», – сказал министр.

В 2018 году российский лидер говорил, что хотел бы предотвратить развал СССР. Ранее президент отмечал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой минувшего столетия.

В 2017 году Путин заявлял, что считает украинский народ братским, если не частью русского народа.