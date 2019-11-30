Посол США в Молдавии раскрыл причины побега Плахотнюка из страны

Американский посол Дерек Хоган рассказал, что на встрече с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года сообщил ему об отсутствии поддержки со стороны США. После этого Плахотнюк бежал из Молдавии.

«Я сказал ему, что правительство США не может поддерживать его правительство и лучше было бы найти компромисс с остальными партиями по выходу из кризиса или по переходу власти», – пояснил Хоган в интервью телеканалу «РТР-Молдова», передает ТАСС.

Он уточнил, что Плахотнюк планировал обсудить это с коллегами по партии вечером того дня, чтобы спланировать дальнейшие действия в противостоянии с новой властью, но покинул страну.

«Разговор 14 июня был окончанием многих разговоров, которые были у нас с момента моего приезда сюда», – добавил Хоган, отметив, что в ходе этих бесед говорил Плахотнюку, что США заинтересованы «в укреплении суверенитета и независимости страны [Молдавии] и не хотят видеть в ней расширение отрицательного влияния извне».

Кроме того, Хоган заверил, что высказывался за «хорошие, прагматичные отношения» Молдавии с Россией. «Но курс страны определен в 2014 году, когда Молдова подписала [соглашение] об ассоциации с ЕС. Так что мы хотим сохранить это», – сказал посол.

Напомним, 14 июня ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Сам Плахотнюк отправился в Лондон.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.