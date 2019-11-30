Москвичам пообещали первую зимнюю оттепель

Первые дни декабря в Москве будут морозными, но в середине недели начнется потепление, сказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что 1 декабря «будет уже вполне зимним»: ожидается, что «ночные температуры от минус 5 до минус 3 градусов, днем отрицательные температуры минус 1 – минус 3», передает РИА «Новости».

«Субботние осадки приведут к тому, что при понижении температуры будет гололедица, поэтому предельно аккуратным нужно быть. Еще одно приятное событие - прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода – легкий умеренный мороз», – добавил метеоролог.

Он отметил также, что, начиная с 5 декабря, Гидрометцентр опять прогнозирует повышение температуры воздуха: от минус 2 до плюс 3 градусов.

«Так будет и 5, и 6 декабря. Опять оттепель и небольшие осадки», – уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу, 30 ноября.

До этого синоптики предложили назвать предстоящую зиму в Москве «вишневой» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.