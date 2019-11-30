Синоптики рассказали о погоде в Москве

В субботу, 30 ноября, в столичном регионе будет облачно, ожидается мокрый снег с дождем, местами гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 1-3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба.

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