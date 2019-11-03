Советник Трампа отказалась считать разговор с Зеленским поводом для импичмента

Президента США Дональда Трампа неправомочно подвергать импичменту из-за субъективных интерпретаций его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявила в эфире телеканала Fox News советник американского лидера Келлиэнн Конуэй.

Так она прокомментировала появившееся в СМИ заявление сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александера Виндмана о том, что в стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским якобы были пропущены некоторые ключевые фразы. По его утверждению, эти фразы будто бы подтверждали «давление» со стороны Трампа на Зеленского.

«Я не ставлю под сомнение его [Виндмана] патриотизм, но я ставлю под сомнение его интерпретацию, которая не имеет значения и не относится к делу», – приводит слова Конуэй ТАСС.

«Нельзя подвергать президента Соединенных Штатов импичменту на основании интерпретаций Виндмана, меня или кого-то еще. В нашей стране к импичменту президента подходят с осторожностью», – подчеркнула Конуэй.

Она напомнила также, что в разговоре с Трампом Зеленский жаловался, что Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, а не на США и их президента. Президент Украины знал, что получит помощь с американской стороны, подчеркнула советник Трампа.

Напомним, противники Трампа обвинили главу Белого дома в «неукротимой ненависти» к Украине. В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента под предлогом его давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

Сам Трамп принятие резолюции назвал «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю», призвав зачитать американцам стенограмму его разговора с Зеленским.

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