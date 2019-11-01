Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.

«Рано или поздно я сяду – возможно, это будет беседа президента с населением в прямом эфире на телевидении – и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать», – сказал президент, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Examiner.

По словам Трампа, его телефонный разговор с Зеленским, был «хорошим», и он «не сделал ничего плохого», в отличие, по его словам, от предыдущих президентов США Билла Клинтона и Ричарда Никсона.

В сентябре демократы начали непубличное обсуждение возможности объявления импичмента Трампу, однако республиканцы потребовали, чтобы процесс был открытым. 31 октября палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента Трампа. Президент США назвал это величайшей охотой на ведьм.

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