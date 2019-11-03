Голикова признала неудачу оптимизации в здравоохранении

Оптимизация в учреждениях здравоохранения во многих регионах была проведена с ошибками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – передает ее слова «Интерфакс».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь заявила, что инфраструктуру медучреждений «системно никто не трогал с конца 50-х годов».

Ранее президент Владимир Путин также критиковал власти регионов за схематичную оптимизацию в медучреждениях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД