Путин раскритиковал власти регионов за схематичную оптимизацию в здравоохранении

Власти регионов часто схематично проводят оптимизацию в первичном звене медицины, это может усугубить ситуацию, заявил президент Владимир Путин.

«Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. Когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию», – передает его слова ТАСС.

Путин и ранее поднимал эту тему. Так, в декабре 2014 года он заметил, что сокращение сети медучреждений в регионах не всегда обосновано и допустимо.

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