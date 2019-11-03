Сальвадор выслал всех венесуэльских дипломатов

Власти Сальвадора приняли решение выслать всех дипломатов Венесуэлы из страны, им предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть государство. Об этом говорится в заявлении правительства Сальвадора.

Руководство страны не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, считает таковым лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передает ТАСС.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, США и ряд других стран его поддержали.

Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота, а Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.