Убийцы начальника центра «Э» по Ингушетии бросили машину после преступления

Убийцы начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата бросили машину, на которой передвигались, недалеко от места преступления, сообщил телеканал «Рен-ТВ».

Преступники оставили иномарку недалеко от места убийства – в районе проспекта Вернадского на юго-западе Москвы, передает РИА «Новости».

Телеканал уточняет, что автомобиль оформлен на столичную компанию «Сателлит ИТ».

Вместе с этим в правоохранительных органах сообщили, что автомобиль BMW, обнаруженный возле одной из станций метро на юго-западе Москвы, не имеет отношения к убийце начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что иномарку не угоняли, в преступных целях она не использовалась, автомобиль был «возвращен владельцу, который появился в момент следственных действий с машиной».

В субботу вечером на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По данным источника, нападавший сделал не менее 10 выстрелов, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв, после чего скрылся на иномарке. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». В оперативной группе по расследованию преступления считают, что подозреваемые в убийстве покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.