«Краснодар» отомстил «Базелю» после поражения со счетом 0:5

Футбольный клуб «Краснодар» победил швейцарский «Базелем» в пятом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0, продолжив борьбу за выход в следующий раунд турнира.

Встреча прошла в Краснодаре. Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Ари. В конце матча он был удален за две желтые карточки, передает ТАСС.

Первый матч этих команд завершился со счетом 5:0 в пользу «Базеля».

В другом матче этой группы испанский «Хетафе» победил в гостях турецкий «Трабзонспор» – 1:0. Теперь у «Краснодара» и «Хетафе» по 9 очков, и для выхода в следующий раунд краснодарцам нужно побеждать в Испании в последнем туре 12 декабря.

В первом матче «Краснодар» проиграл «Хетафе» на своем поле со счетом 1:2.