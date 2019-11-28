В Госдуме предложили регулярно проверять преподавателей вузов у психиатров

Депутаты «Единой России» предложили законопроект, согласно которому необходимо проводить психиатрическое освидетельствование для педагогов вузов раз в пять лет.

Авторами инициативы выступили парламентарии Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко, передает РИА «Новости».

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», – отмечается в проекте закона.

Ранее депутаты внесли в Госдуму проект закона, который предлагает объявить 31 декабря выходным днем.