Политолог: Концепция Бжезинского о дестабилизации Средней Азии провалилась

В России до сих пор всерьез опасаются дестабилизации Средней Азии – угрозы, которую в 1997 году раздул Бжезинский, предсказавший новые войны на «евразийских Балканах», заявил казахский политолог Марат Шибутов. Ошибочные взгляды Бжезинского до сих пор мешают региону, уверен эксперт.

«Алармистская концепция Бжезинского, возможно, родилась под влиянием таджикской гражданской войны 90-х годов. В результате она оказалась провальной, абсолютно нежизнеспособной, но все равно остается очень живучей. Мы до сих пор изучаем риски Центральной Азии, а не механизмы стабилизации ситуации», – сказал Марат Шибутов, выступая на круглом столе «Центральная Азия: опасность или возможность?», состоявшемся в редакции газеты ВЗГЛЯД. В результате, по словам эксперта, «мы упускаем из вида всю нормальную жизнь этого региона, все его достижения».

«Мы всё думаем о том, что вот-вот эти бородатые чуваки из Афганистана попытаются перейти границу, нападут на кого-нибудь. Вместо самураев у нас теперь игиловцы, талибы... На самом деле, мы должны понять, что Центральная Азия – регион реально очень спокойный. У нас половина региона вообще живет безо всяких заметных конфликтов. В типичной стране третьего мира действует по пять-шесть повстанческих движений – левых, религиозных, националистических. На этом фоне – у нас получается нетипичная ситуация», – отметил политолог.

«Пора говорить о том, что у нас слишком стабильный регион, в котором фактически ничего не меняется. У нас все так немножко даже застойно. С этой точки зрения надо оценить ситуацию. Регион демонстрирует, если сравнивать с уровнем аналогичных стран, потрясающую стабильность», – подчеркнул Шибутов.

В то же время, по мнению Шибутова, снижается геополитическое значение Нур-Султана в мире. «Раньше через Казахстан проходил маршрут для американского транзита военных грузов в Афганистан, но теперь даже Афганистан выпал из мировой повестки. О нем уже почти забыли», – посетовал казахский эксперт.

«Теперь мы говорим лишь о северной сети поставок в Афганистан, а еще о том, что Евросоюз оплачивает обучение афганских женщин в казахских вузах. Вот и вся наша новая миссия в этой связи. Причем, обучение идет по программам Евросоюза, а до этого оно шло по нашим рамкам. Узбекистан сам строит железную дорогу в Афганистан, в город Герат. Получается, что наше влияние там – «гуманитарное», «стабилизирующее ситуацию», – пояснил Шибутов.

Что касается проблем Казахстана, то в ближайшие годы главной головной болью для республики станет падение доходов от главного богатства – нефти и газа, опасается Шибутов. Он привел «две последние новости»: Royal Dutch Shell отказался от работ на проекте Хазар в Каспийском море, а компания NCOC отказалась от работ на Каламкас-море. Как сообщал портал «Neftegaz», иностранные инвесторы покинули эти казахские месторождения, указав в качестве причины низкую прибыльность и высокие издержки.

«То есть уже скоро можно будет сказать, что казахская углеводородная мечта закончилась. Рынок урана тоже падает, поэтому мы вынуждены сокращать производство, чтобы не усугублять ситуацию. Нас убила Фукусима, нас убивает и сериал «Чернобыль». Мы не занимаем в мировом разделении труда позицию, которая позволяла бы нам распространять своё влияние – мы даже с рынка муки ушли. В общем, сейчас находимся на обочине», – посетовал эксперт.

«Вот эту проблему надо изучать, а не мифические угрозы внутренней дестабилизации. Может, это и есть настоящий вызов? В этих комфортных условиях элиты пока не собираются меняться, им вроде бы не надо ничего делать, потому что внешне все смотрится и так хорошо», – посетовал политолог. «Куда смотрят элиты Центральной Азии? Они смотрят сугубо в будущее своих республик. Им неважны внешние тренды, неважно, куда смотрят Пекин и Брюссель. Им важно передать ресурсы и власть детям, сыновьям», – подытожил Шибутов.

В четверг в редакции газеты ВЗГЛЯД состоялся круглый стол «Центральная Азия: опасность или возможность?». Эксперты обсудили перспективы и риски для России в Центральной Азии и интеграционные возможности в рамках Большой Евразии.