НАСА собралась отправить на МКС астронавта на туристическом корабле

НАСА планирует приобрести место на американском туристическом корабле для выполнения короткого полета астронавта на МКС, сообщило агентство.

Как говорится в сообщении НАСА, агентство намерено купить место для выполнения астронавтом месячного полета на МКС с целью проведения медико-биологических экспериментов и необходимости коммерциализации низкой околоземной орбиты, передает РИА «Новости».

Агентство пояснило, что обычно полеты на МКС длятся около полугода, но на этот раз потребуется меньше времени: будут собраны данные о различных показателях человека для обеспечения здоровья и работы астронавтов в ходе будущих пилотируемых миссий в дальний космос.

Напомним, НАСА планирует расширение коммерческой деятельности на борту МКС.

Финансовый директор НАСА Джефф Девит рассказал, что сейчасза рейс одного астронавта США платят 80 млн долларов. Когда на МКС людей начнут доставлять американские корабли, «цена снизится до 58 млн долларов». Именно столько должны будут заплатить космические туристы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД