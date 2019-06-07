НАСА собралось коммерциализировать МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС).

«Сегодня знаменательный день – НАСА открывает МКС для коммерческих возможностей», – заявил руководитель финансового управления НАСА Джефф ДеВитт, передает ТАСС.

Ведомство представило план, в котором оговорена возможность отправки с 2020 года на МКС частных лиц. Космические туристы смогут отправится на МКС не более чем на 30 дней, а полеты будут осуществляться два раза в год на пилотируемых кораблях США.

Также уточняется, что у частных компаний появится возможность заниматься на МКС «коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли», что даст возможность НАСА сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году. «Мы даем вам базовую схему, <...> теперь вам решать, как вы используете свою креативность и изобретательность, чтобы найти способ получить из этого потенциальную прибыль», – сказал замглавы НАСА Уильям Герстейнмайер.

Ранее Роскосмос предлагал туристам полеты в космос по упрощенной программе без посещения МКС.