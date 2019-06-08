НАСА назвало стоимость туристического полета на МКС

Финансовый директор НАСА Джефф Девит рассказал, сколько миллионов долларов придется заплатить за частный визит на МКС.

Сейчас, по его словам, за рейс одного астронавта США платят 80 млн долларов. Когда на МКС людей начнут доставлять американские корабли, «цена снизится до 58 млн долларов», передает РИА «Новости».

Девит предположил, что эту сумму «будут платить частные туристы», но точную цену сможет назвать только компания-владелец космического корабля.

При этом за питание и пользование системами МКС деньги турист будет платить уже НАСА. Речь идет о 35 тыс. долларов «за ночь» (примерно 1 млн в месяц). Техническое обслуживание МКС продолжит осуществлять экипаж, туристы в этой деятельности участия не примут.

Напомним, НАСА планирует расширение коммерческой деятельности на борту МКС.

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