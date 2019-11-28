Макаревич, Ахеджакова и Улицкая выступили против «клейма «иностранного агента»

Ряд музыкантов и правозащитников выступил с критикой закона, разрешающего признавать «иностранными агентами» физических лиц.

«Клеймо «иностранного агента» – это именно клеймо. Иностранный агент – устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков», – сказано в тексте письма, опубликованного на сайте общественного движения «За права человека».

Письмо подписали музыканты, писатели, режиссеры, правозащитники, среди которых Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая и Дмитрий Быков.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили поправки к закону о СМИ-иноагентах. Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам России, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников.