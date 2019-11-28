Ключевого свидетеля в расследовании против Трампа обвинили в домогательствах

По меньшей мере три женщины заявили о том, что нынешний постпред США при ЕС и один из главных ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа Гордон Сондланд в прошлом их домогался, пишут СМИ.

Как сообщает издание ProPublica, женщина по имени Николь Воджел заявила, что Сондланд во время их совместного ужина в 2003 году согласился дать деньги на ее журнал, а после предложил ей осмотреть номер в принадлежащем его компании Provenance Hotel Group отеле в Портленде. Там он якобы попытался обнять и поцеловать женщину, получив в ответ отказ, передает ТАСС.

Позднее они провели еще один совместный ужин, на обратном пути с которого Сондланд якобы положил руку ей на бедро, однако снова встретил сопротивление с ее стороны. После этого случая, по словам Воджел, Сондланд написал ей письмо, в котором сказал, что не будет участвовать в ее проекте.

Еще одна женщина по имени Джана Солис, рассказала о том, что в 2008 году Сондланд нанял ее для проведения инструктажа по технике безопасности и обучения сотрудников принадлежащих ему отелей. В один из дней он якобы пригласил ее к себе домой для оценки предметов искусства и там предстал перед ней в обнаженном виде, в ответ на что Солис извинилась и ушла.

Спустя несколько месяцев он пригласил ее в номер в одном из своих отелей, где попытался поцеловать ее. По словам Солисс, она выбралась из его объятий и дала понять, что не настроена на такое развитие событий, после чего в течение нескольких дней якобы подвергалась со стороны Сондланда «необоснованным нападкам по рабочим вопросам».

Третья женщина по имени Натали Септ указывает на то, что в 2010 году она согласилась поужинать и выпить по коктейлю с Сондландом, который предложил ей обсудить возможность трудоустройства. По ее словам, когда она направлялась к машине, Сондланд догнал ее, схватил за плечи и попытался поцеловать. Женщина вырвалась и уехала, после чего он не выходил с ней на связь.

Сондланд в свою очередь заявил о том, что отвергает все обвинения.

«Посол Сондланд полностью отвергает обвинения и намерен как можно скорее подать судебный иск против данных публикаций, руководства [опубликовавших их СМИ] и всех причастных», – говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте постпреда США при ЕС.

Напомним, 31 октября окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении актера Кевина Спейси, который обвинялся в сексуальных домогательствах. Причиной закрытия дела в отношении Спейси стала смерть истца – массажиста, имя которого не называлось.

В июле 2019 года прокуратура закрыла еще одно дело о домогательствах, выдвинутое в отношении Спейси, из-за отсутствия улик.

Газета ВЗГЛЯД писала о завершении этого дела, отмечая спад в борьбе с домогательствами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД