Дело обвиняемого в домогательствах Кевина Спейси закрыли

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении актера Кевина Спейси, который обвинялся в сексуальных домогательствах.

Причиной закрытия дела в отношении Спейси стала смерть истца – массажиста, имя которого не называлось, пишет «Российская газета» со ссылкой на Independent.

Представитель прокуратуры пояснил, что «утверждение о факте сексуального насилия не может быть доказано без участия жертвы».

Покойный обвинял актера в том, что он якобы домогался его осенью 2016 года в своем особняке в Малибу.

В июле 2019 года прокуратура закрыла еще одно дело о домогательствах, выдвинутое в отношении Спейси, из-за отсутствия улик.

Газета ВЗГЛЯД писала о завершении этого дела, отмечая спад в борьбе с домогательствами.