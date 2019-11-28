Стали известны сроки возвращения на работу попавшего в ДТП мэра Тулуна

Мэр Тулуна Иркутской области Юрий Карих, попавший в ДТП, вернетсяк работе в понедельник, сообщил руководитель аппарата администрации города.

«Юрий Владимирович до конца текущей недели в отпуске. 29 и 30 ноября в Тулуне будут проходить открытые встречи жителей, получивших сертификаты после наводнения, с застройщиками новых домов. Он не будет присутствовать. К своим должностным обязанностям приступит в ближайший понедельник», – сообщил источник РИА «Новости».

В настоящее время обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации Елена Абрамова.

В ДТП, в которое попал Юрий Карих, погибла его жена. Мэр находился за рулем легковой машины, поздно вечером он врезался в стоявший на обочине КамАЗ.

Следователи проверяют обстоятельства ДТП.

Напомним, в воскресенье Карих выписан из больницы Черемхова после осмотра.