Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих попал в аварию, в результате которой его жена погибла, а сам он госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

В октябре в результате ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин.