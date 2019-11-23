СК проверит смертельное ДТП с главой Тулуна

Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с участием главы иркутского Тулуна Юрия Кариха. В аварии погибла его жена.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна», – сообщили в СК региона, передает РИА «Новости».

По предварительным данным следствия, Карих ехал за рулем легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району поздно вечером и врезался в стоявший на обочине Камаз.

Следователи продолжают работу на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что Юрий Карих попал в аварию, в результате которой его жена погибла.