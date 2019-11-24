Мэра Тулуна выписали из больницы

Попавший в субботу в ДТП мэр иркутского Тулуна Юрий Карих выписан из больницы Черемхова после осмотра, сообщил глава города Вадим Семенов.

«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», – передает его слова ТАСС.

В ДТП, в которое попал Юрий Карих, погибла его жена. Мэр находился за рулем легковой машины, поздно вечером он врезался в стоявший на обочине КамАЗ.

Следователи проверяют обстоятельства ДТП.

52-летний Карих руководит Тулуном с 2010 года, 8 сентября переизбрался на новый срок.