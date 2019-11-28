Раскрыт гонорар Ротару за корпоративы в России

СМИ со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств назвали стоимость новогодних выступлений певицы Софии Ротару в России.

«Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили 60 тыс. долларов (3,8 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал собеседник «Комсомольской правды».

«Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы – транспортные: на дорогу ее коллектива», – сообщил он, уточнив, что в смету входят «проживание в гостинице, транспорт, суточные».

Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов, добавил источник издания. Кроме того, по его словам, отдельно обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы.

В итоге транспортные расходы, отраженные в смете, составляют 15 тыс. 40 долларов (962 тыс. рублей).

Генеральный менеджер сообщил, что представители Ротару не отказывалась предоставить скидки.

«Несмотря на то, что наш заказчик – крупная корпорация были готовы оплатить выступление Софии Михайловны на новогоднем мероприятии, в итоге было принято решение перенести его на весну – на 8 марта. Хотя тогда цены будут выше, так как придется оплачивать транспортные расходы полностью», – сообщил источник.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Концертный директор Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

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