Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть инициативу российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine. По утверждению издания, об этом говорится в послании Макрона Путину.

По информации немецкого издания, Макрон ответил на письмо российского президента 23 октября. В послании французского лидера говорится, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах, передает РИА «Новости» содержание статьи Frankfurter Allgemeine.

Напомним, в сентябре Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Послание из Москвы получили и в Берлине. Германские власти заявили, что рассмотрят его вместе с партнерами в НАТО и ЕС. Вместе с тем, НАТО в этом предложении «не увидело смысла».

Добавим, что в начале ноября Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

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