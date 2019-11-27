Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел первый прямой эфир в соцсетях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время прямой линии с местными жителями сообщил, что «красть в Курганской области больше нечего».

Прямая линия проходит на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», передает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что сейчас в регион можно только вкладывать и работать.

Губернатор также рассказал, что первые полгода после начала своей работы в регионе потратил на «перешнуровку системы». По его словам, многие руководители ему «упорно доказывали, что работать не надо и вечно что-то мешает».

Шумкову поступило более 3 тыс. вопросов, большинство касаются социальной повестки – ремонта дорог, проблем ЖКХ, низких зарплат.

Шумков возглавил регион октябре 2018 года. В ходе единого дня голосования 8 сентябре текущего года он одержал победу с результатом около 80% голосов.

Начиная с 2018 года, Вадим Шумков регулярно выезжает в муниципалитеты области, общается не только с руководителями местных администраций, но и с жителями. Запрос на коммуникацию от населения не снижается.

В связи с этим решено было предложить новый формат общения с жителями – в прямом эфире в соцсетях. В пользу такого варианта говорит и большая популярность страниц главы региона «ВКонтакте» и Instagram. В Instagram средний показатель просмотров – 500-700 тыс. в неделю. «ВКонтакте» каждый пост просматривают порядка 50-80 тыс. раз. Охват в Instagram и «ВКонтакте» – порядка 46-50 тыс. человек.