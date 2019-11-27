Трассу М-11 назвали избавлением от одной из двух российских бед

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, говоря о новой платной трассе между Москвой и Петербургом заявил, что Россия научилась бороться с одной из бед из пословицы про две беды.

«Что касается качества (трассы), последнее, что я хотел сказать, качество дороги между Москвой и Петербургом, может быть, это громко прозвучит. У нас, как известно, в России две беды, так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них», – отметил Иванов, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин отмечал, что трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов.

в среду Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия». Президент дал ей название «Нева».