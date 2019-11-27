Будущий глава ВАДА оценил перспективы проведения матчей ЧЕ по футболу в России

Вероятность того, что матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году пройдут в России, высока, считает будущий глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.

«Вероятнее всего, Россия сможет провести матчи европейского первенства», – передает РИА «Новости» слова Баньки в эфире радиостанции RMF FM.

«Россия не сможет организовывать никакие мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира», – добавил он, уточнив, что чемпионат Европы в этот список не входит.

«Если говорить о санкциях, то 9 декабря исполком примет решение. Рекомендации независимого органа очень жесткие и «острые» в отношении России», – сказал будущий глава WADA.

Напомним, в понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.

Министр спорта Павел Колобков также выразил уверенность, что рекомендации комитета ВАДА не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге. В ВАДА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу, как и другие региональные руководящие органы.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.