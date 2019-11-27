Трамп собрался объявить наркокартели террористическими группировками

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями.

«Они будут объявлены», – сказал Трамп в интервью американскому радиоведущему Биллу О’Райли в ответ на вопрос о том, намерен ли он объявить наркокартели, действующие на территории Мексики, иностранными террористическими организациями, передает ТАСС.

«Послушайте, мы ежегодно теряем 100 тыс. людей из-за того, что происходит, и из-за того, что проникает к нам из Мексики», – заявил американский лидер.

«Они точно будут объявлены [террористическими организациями], – подчеркнул Трамп. – Я работал над этим последние 90 дней. Поймите, объявить [ту или иную организацию террористической] не так просто, необходимо пройти процесс, и мы плотно этим занимаемся».

В марте Трамп сообщил, что Белый дом рассматривает вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими группировками.

В середине февраля в связи с ситуацией на границе с Мексикой Трамп ввел в США чрезвычайное положение, пояснив, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».

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