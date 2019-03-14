Трамп пригрозил признать наркокартели террористическими группировками

Белый дом рассматривает вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими группировками, заявил президент США Дональд Трамп в интервью интернет-порталу Breitbart.

Американский лидер ответил утвердительно на вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность принять такую меру в отношении каких-либо из картелей или входящих в их состав отдельных групп преступников, передает ТАСС.

«Мы очень серьезно думаем о том, чтобы сделать это. На самом деле, мы думаем об этом уже очень давно», – заявил Трамп.

«Это психологический момент, но также и экономический», – добавил американский лидер, подчеркнув, что считает мексиканские наркокартели террористическими организациями.

«Мексика, к сожалению, потеряла контроль над картелями», – заявил Трамп, добавив, что «эту страну считают одной из самых небезопасных в мире». По его данным, в Мексике в прошлом году были убиты 42 тыс. человек.

Напомним, в середине февраля в связи с ситуацией на границе с Мексикой Трамп ввел в США чрезвычайное положение, пояснив, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок». Глава Белого дома уже несколько лет добивается строительства стены на границе между странами.