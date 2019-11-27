В работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, неполадки в работе Facebook начались после 01.53, передает ТАСС.

Чаще всего о сбоях сообщали пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. При этом о неполадках в России пока не сообщалось.

По данным Downdetector, примерно 44% пользователей Facebook жаловались на сбои в работе новостной ленты, еще 33% – на полное отключение социальной сети, у 21% пользователей возникли проблемы со входом в свои аккаунты.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.