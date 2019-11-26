США забеспокоились из-за испытаний С-400 в Турции с использованием F-16

Вашингтон обеспокоен в связи с испытанием Турцией радиолокационных станций (РЛС) российских ЗРС С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Да, это вызывает обеспокоенность», – передает его слова ТАСС.

Помпео подтвердил, что США и Турция продолжают диалог, пытаясь найти выход из ситуации с покупкой С-400 у Москвы.

«Мы надеемся... Мы все еще ведем переговоры с турками, все еще пытаемся урегулировать положение», – заявил он, отказавшись говорить, имеет ли новый шаг Турции какое-то особое значение с точки зрения возможных санкций в отношении Анкары.

«Не хочу забегать вперед того, каким образом может или не может поступить президент [США Дональд Трамп]. Мы очень ясно дали понять турецкому правительству о своем желании того, чтобы оно ушло от полного оперативного применения оружейной системы С-400», – отметил Помпео.

Ранее во вторник в сети появилось видео испытаний приобретенных у России С-400 с использованием самолетов F-16.

До этого Анкара заявляла, что Турция не намерена ставить С-400 в ангар.

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