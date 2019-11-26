США забеспокоились из-за испытаний С-400 в Турции с использованием F-16

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НОВОСТЬ ЧАСА:Внесена ясность по участию России в Евро-2020
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому
Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели
Как наказать музыкантов за русофобию
Германию шокировало ограбление на миллиард евро
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Интеллектуальная свобода не равна истерике
Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...
Украина останется страной третьего мира навсегда
Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
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