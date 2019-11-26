В «Витязе» прокомментировали слова американского хоккеиста о проститутках за счет клуба

В «Витязе» сезона-2008/09, когда за него выступал американец Брайан Берард, было совершенно другое руководство, поэтому о порядках того времени сейчас говорить сложно, заявил газете ВЗГЛЯД генменеджер хоккейного клуба Игорь Варицкий, в 2008 году работавший в команде тренером.

Ранее Берард, рассказывая в подкасте Spittin' Chiclets о своей годичной карьере в России, говорил, что каждый вечер ходил на ужины, «на которые приводили по 10-15 красивых девушек на выбор». По его словам, хоккеисты имели возможность переспать с ними бесплатно. Владельцем «Витязя» тогда был Николай Павлинов, которого называют членом «Подольской» ОПГ.

«Я не знаю, с кем и за чей счет развлекался Берард. Разумный человек такое говорить не будет: американские игроки сначала получают тут зарплату, а потом отзываются плохо о России – не он первый, не он последний. Тогда было совершенно другое начальство. Я отвечал за тренировки игроков, а не за их образ жизни», – говорит Варицкий.

Ранее в рамках того же подкаста о России высказывались и другие американские и канадские хоккеисты, игравшие в КХЛ. Так, выступавший за «Сочи» Райан Уитни заявил, что женщины в России «либо шикарные, либо чернобыльские уроды».