Хоккеист из США назвал российских женщин «чернобыльскими уродами»

Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в сезоне-2014/15, в подкасте Spittin’ Chicklets нелестно высказался о жизни в России; к себе на интервью он приглашал и других североамериканских легионеров КХЛ, чтобы обсудить нашу страну.

«[В России женщины] либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», – приводит слова Уитни «Чемпионат.com».

Уитни также негативно высказался о вкусе мужчин в России. «У них квартиры размером с ванную, и при этом они водят «Мерседесы», все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?» – сказал он.

Гость подкаста американского хоккеиста канадец Тедди Перселл (приехал в клуб «Авангард», представляющий Омск, осенью 2017 года и играл до конца сезона), согласился с его оценкой. «Точно! Не понимаю, откуда они берутся. Парни там выглядят плохо: либо у них дурацкие прически, либо они просто уроды», – рассказал Перселл, пожаловавшись также на то, что россиянки плохо говорят по-английски и пользуются онлайн-переводчиками.

«Парни носят отвратительные спортивные штаны и футболки, которые стоят тысячи долларов, и выглядят как дерьмо. Их стрижки стоят восемь баксов, а штаны – семь тысяч», – добавил Перселл.

По их мнению, российские мужчины обращаются с женщинами «как с дерьмом»: «приводят на один матч жену, а на второй – подружку». Так, еще один гость подкаста, канадец Брент Сопел, обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго», игравший в КХЛ с 2011 по 2014 год за новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев», рассказал, что русские часто женятся «в раннем возрасте – в 18–20 лет, и при этом у них еще пара романов на стороне».

«[Русские мужчины] с собаками обращаются лучше, чем с женщинами. Могли сказать жене: «Иди домой, а я гулять, у тебя нет выбора». Возвращались домой под утро и потом никакие шли на тренировку. Или могли исчезнуть на несколько дней, никому ничего не сказав. А затем появлялись, будто ничего не случилось», – сказал Сопел.