Хоккеист из США назвал российских женщин «чернобыльскими уродами»

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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

«У Маши неприятный характер. При этом она решительна», – пугают британские экспертыФото: Маша и Медведь/YouTube
Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Русские отблески «Заката Европы»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...

Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Хоккеист из США назвал российских женщин «чернобыльскими уродами»

             19 ноября 2018, 08:40
          Фото: Jean Levac/CanWest/
          ZUMA Press/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в сезоне-2014/15, в подкасте Spittin’ Chicklets нелестно высказался о жизни в России; к себе на интервью он приглашал и других североамериканских легионеров КХЛ, чтобы обсудить нашу страну.

          «[В России женщины] либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», – приводит слова Уитни «Чемпионат.com».

          Уитни также негативно высказался о вкусе мужчин в России. «У них квартиры размером с ванную, и при этом они водят «Мерседесы», все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?» – сказал он.

          Гость подкаста американского хоккеиста канадец Тедди Перселл (приехал в клуб «Авангард», представляющий Омск, осенью 2017 года и играл до конца сезона), согласился с его оценкой. «Точно! Не понимаю, откуда они берутся. Парни там выглядят плохо: либо у них дурацкие прически, либо они просто уроды», – рассказал Перселл, пожаловавшись также на то, что россиянки плохо говорят по-английски и пользуются онлайн-переводчиками.

          «Парни носят отвратительные спортивные штаны и футболки, которые стоят тысячи долларов, и выглядят как дерьмо. Их стрижки стоят восемь баксов, а штаны – семь тысяч», – добавил Перселл.

          По их мнению, российские мужчины обращаются с женщинами «как с дерьмом»: «приводят на один матч жену, а на второй – подружку». Так, еще один гость подкаста, канадец Брент Сопел, обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго», игравший в КХЛ с 2011 по 2014 год за новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев», рассказал, что русские часто женятся «в раннем возрасте – в 18–20 лет, и при этом у них еще пара романов на стороне».

          «[Русские мужчины] с собаками обращаются лучше, чем с женщинами. Могли сказать жене: «Иди домой, а я гулять, у тебя нет выбора». Возвращались домой под утро и потом никакие шли на тренировку. Или могли исчезнуть на несколько дней, никому ничего не сказав. А затем появлялись, будто ничего не случилось», – сказал Сопел.


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