Фонд президентских грантов получил более 27 тыс. проектов в 2019 году

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

По мнению экспертов, молодежь в Гонконге устроила погромы, «запутавшись» между Западом и КитаемФото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
«Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Фонд президентских грантов получил более 27 тыс. проектов в 2019 году

              26 ноября 2019, 14:15

              Текст: Наталья Ануфриева

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              С начала года Фонд президентских грантов получил 27 тыс. 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны.

              В 2019 году Фонд провел два конкурса и впервые принимал проекты, претендующие на гранты следующего года. Прием завершился 25 ноября. Всего поступило 9 тыс. 308 проектов от 7 тыс. 946 некоммерческих организаций из всех регионов страны, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Таким образом, вместе с 9 тыс. 11 проектами первого конкурса и 9 тыс. 73 проектами второго конкурса 2019 года фонд за год получил 27 тыс. 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны.

              Отмечается, что в 2016 году – до создания Фонда президентских грантов – девять операторов грантов провели 36 конкурсов (по четыре конкурса каждый), на которые суммарно было представлено 15 тыс. 704 проекта.

              Указывается также, что в нынешнем году 2 тыс. 443 некоммерческие организации подали проекты на конкурс впервые.

              Самым активными регионом по количеству поданных проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, стала Республика Башкортостан – из нее подано 386 проектов. На втором месте – Волгоградская область, из которой поступило 378 проектов, на третьем – Белгородская область, которая представила 349 инициатив.

              Самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса вновь стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 17% проектов. На втором месте – «Сохранение исторической памяти» – с 15% проектов. На третьем месте – «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 12%.

              Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов 51%. Проектов с запросом до 500 тыс. рублей 33%.

              Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 21 февраля 2020 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

              Прием заявок на следующих конкурс президентских грантов начнется 26 февраля.

              С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено семь конкурсов. В них приняли участие 24 тыс. 157 некоммерческих организаций, было подано 62 тыс. 576 социально значимых проектов.

              По итогам шести конкурсов  поддержку получили 10 тыс. 558 на общую сумму более 22 млрд рублей. Итоги седьмого конкурса будут подведены до 21 февраля.


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