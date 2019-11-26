Фонд президентских грантов получил более 27 тыс. проектов в 2019 году

С начала года Фонд президентских грантов получил 27 тыс. 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны.

В 2019 году Фонд провел два конкурса и впервые принимал проекты, претендующие на гранты следующего года. Прием завершился 25 ноября. Всего поступило 9 тыс. 308 проектов от 7 тыс. 946 некоммерческих организаций из всех регионов страны, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Таким образом, вместе с 9 тыс. 11 проектами первого конкурса и 9 тыс. 73 проектами второго конкурса 2019 года фонд за год получил 27 тыс. 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны.

Отмечается, что в 2016 году – до создания Фонда президентских грантов – девять операторов грантов провели 36 конкурсов (по четыре конкурса каждый), на которые суммарно было представлено 15 тыс. 704 проекта.

Указывается также, что в нынешнем году 2 тыс. 443 некоммерческие организации подали проекты на конкурс впервые.

Самым активными регионом по количеству поданных проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, стала Республика Башкортостан – из нее подано 386 проектов. На втором месте – Волгоградская область, из которой поступило 378 проектов, на третьем – Белгородская область, которая представила 349 инициатив.

Самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса вновь стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 17% проектов. На втором месте – «Сохранение исторической памяти» – с 15% проектов. На третьем месте – «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 12%.

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов 51%. Проектов с запросом до 500 тыс. рублей 33%.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 21 февраля 2020 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

Прием заявок на следующих конкурс президентских грантов начнется 26 февраля.

С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено семь конкурсов. В них приняли участие 24 тыс. 157 некоммерческих организаций, было подано 62 тыс. 576 социально значимых проектов.

По итогам шести конкурсов поддержку получили 10 тыс. 558 на общую сумму более 22 млрд рублей. Итоги седьмого конкурса будут подведены до 21 февраля.