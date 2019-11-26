Россия и Китай занялись рассмотрением проектов на 112 млрд долларов

Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на сумму 112 млрд долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ сообщили, что «в ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество». На данный момент «на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находятся 70 проектов на общую сумму 112 млрд долларов», передает РИА «Новости».

На данный момент благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более 10 млрд долларов, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через Российско-китайским инвестиционный фонд (РКИФ).

Отмечается, что комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России и Китае, которые собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, а затем предоставляют рекомендации по включению/исключению проектов, дают рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов Комиссии и привлечения финансирования.

По итогам заседания межправкомиссии стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ к включению в перечень комиссии.

В их числе – создание крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и «Мегафона», создание Российско-Китайского научно-технологического инновационного фонда, Российско-Китайских фондов регионального сотрудничества, строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское.

Месторождения «Интергео» входят в пятерку крупнейших в России по запасам меди. В планах – привлечение китайского стратегического партнера – компании China Gold.

Сообщается также, что РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестфонд китайской провинции Гуандун) согласовали ключевые условия создания совместного Российско-китайского фонда региона Большого залива объемом 1 млрд долларов.

Указывается, что Гуандун является крупнейшей провинцией Китая по объему ВВП.

Деятельность фонда будет направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в Гуандуне и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок.

Соответствующие документы были подписаны во вторник РФПИ, РКИФ и Guangdong Utrust на полях шестого ежегодного заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

Предполагается, что создание совместного инвестиционного фонда позволит значительно укрепить стратегическое партнерство России с данным регионом и включиться в реализацию инициативы развития региона Большого залива, объединяющего специальные административные районы Гонконг и Макао и девять муниципалитетов провинции Гуандун.

«Экономические показатели провинции Гуандун являются одними из наиболее высоких в Китае, что открывает большие возможности для российских компаний. Совместный инвестиционный фонд будет оказывать поддержку развитию двусторонних связей и выходу компаний из России на китайский рынок в регионе Большого залива, открывая его для российской продукции и технологий. Сотрудничество РФПИ, РКИФ и партнеров из Guangdong Utrust последовательно развивается, уверен, мы движемся в правильном направлении к масштабным совместным проектам для дальнейшего укрепления партнерства России и Китая», – приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Напомним, во вторник делегация РФПИ и РКИФ приняла участие в шестом ежегодном заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

С российской стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн.

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