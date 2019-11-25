Роспотребнадзор выявил превышение метанола в большинстве «незамерзаек»

По данным столичного Роспотребнадзора, около 60% проверенных стеклоомывающих незамерзающих жидкостей не соответствуют санэпиднормам, в пробах этанол в 850 раз, сообщила пресс-служба ведомства.

«За 2017-2018 гг. и истекший период 2019 г. проведено 1530 проверок, в том числе в отношении 1491 объекта торговли и 39 производителей (фантомы) стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости. По результатам проверок ни одного производителя по адресам, указанным на маркировке стеклоомывающей жидкости и в сопроводительной документации, не установлено. В ходе проверок торговых объектов отобрано для проведения исследований 375 проб (2097 литров) стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости, из них 60 % не соответствовало «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз. По результатам проверок снято с реализации более 72 тысяч литров опасной стеклооомывающей низкозамерзающей жидкости», – уточняется в сообщении.

По результатам проверки в 73 случаях данные были направлены в правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Роспотребнадзор напомнил, что ведомство сформировало и регулярно обновляет список производителей-фантомов, часто встречающихся на этикетках низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости, производство которых в Москве отсутствует, а данные о продукции являются ложными. Список размещен на сайте ведомства.

Ранее в Иркутске обнаружили более 13 тыс. литров стеклоочистителя, в которой содержание метанола превышало норму в более чем 500 раз.