Генконсульство России в Барселоне проверит задержание россиянина

Генконсульство России в Барселоне начало проверку после задержания 4 октября двух человек в Каталонии. По предварительной информации, один из них россиянин.

«В связи с публикацией газетой El Mundo информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка. Генконсульством направлены официальные запросы в компетентные органы Испании», – сказано в заявлении дипведомства, передает ТАСС.

Дипломаты также уточнили, что за помощью задержанный россиянин не обращался.

Ранее в пресс-службе правоохранительных органов Испании сообщили, что в Каталонии 4 октября были задержаны россиянин и украинец, уточнив, что в машине у них была обнаружена «граната российского производства».

На прошлой неделе стало известно, что в Испании начали расследование о «связи России» с событиями в Каталонии в 2017 году.